Jhansi News: दरोगा बनकर वसूली कर रहे दमकल कर्मी के चालक का स्थानांतरण

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मऊरानीपुर दमकल विभाग स्टेशन का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवक एनओसी की एवज में रुपयों का लेनदेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जब पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की गई, तो पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा कर्मचारी मऊरानीपुर फायर स्टेशन में चालक के पद पर तैनात है। उक्त कर्मचारी द्वारा अनधिकृत रूप से उपनिरीक्षक की वर्दी धारण कर उस पर दो स्टार लगाकर व्यापारियों पर रौब झाड़ा जा रहा था और अवैध वसूली का कार्य किया जा रहा था। घटना के प्रकाश में आने के बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है।मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने बताया कि तत्काल प्रभाव से अनिल कुमार अवस्थी जो कि मऊरानीपुर फायर स्टेशन पर चालक के पद पर तैनात हैं उनका स्थानांतरण गरौठा के लिए कर दिया गया है जांच जारी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु कड़े निर्देश दिए हैं। एसएसपी विकास कुमार ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो में दिख रहे सभी तथ्यों की गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय, अनुशासनात्मक और अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।