Jhansi News: शॉर्ट सर्किट से दो मंजिला मकान में लगी आग, दंपती समेत बेटा झुलसा

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अंदर दिव्यांग पति रमेश साहू (57) के साथ पत्नी बबीता साहू (50) मौजूद थीं। उनका पुत्र राजा (21) उनको बाहर निकालने के लिए घर के अंदर घुसा। बाहर निकलते समय तीनों मामूली तौर पर झुलस गए। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। अब उनकी हालत सामान्य है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।सराय मोहल्ला निवासी रमेश साहू मुंबई में टेलर हैं। करीब 10 दिन पहले ही घर लौटकर आए। परिवार में पत्नी बबीता समेत तीन बेटे हैं। परिजनों के अनुसार रमेश दिव्यांग हैं, जबकि कुछ दिनों पहले गिर जाने से बबीता का भी पांव टूट गया। उनको चलने-फिरने में दिक्कत होती है। परिजनों ने बताया बबीता नाश्ता बना रहीं थीं।बेटा राजा किसी काम से बाहर गया था, तभी मकान के पोर्च में शार्ट सर्किट से आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शी कक्कू, लतीफ आदि ने बताया कि आग ने पहले वहां खड़ी दोनों स्कूटी को अपनी चपेट में लिया। कुछ देर में आग ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। इस वजह से कमरे के अंदर फंसे रमेश और बबीता बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसी दौरान राजा भी पहुंच गया। मां-बाप को अंदर फंसा देख वह घर के अंदर घुस गया। बाहर आते समय तीनों झुलस गए।सूचना पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं। आग बढ़ती देख पड़ोसी जमा हो गए। कक्कू, लतीफ, अनिल साहू, प्रिंस समेत आसपास के लोगों ने आग बुझाने में मदद की। सीएफओ राजकिशोर राय का कहना है कि आग की चपेट में आने से पोर्च में खड़ी दोनों स्कूटी पूरी तरह जल गईं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।