Jhansi News: अगरबत्ती गोदाम में शार्ट सर्किट से लगी आग

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झांसी। बड़ागांव गेट के बाहर नारायण बाग के पास स्थित अगरबत्ती और धूपबत्ती के गोदाम में मंगलवार रात करीब 9 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम से अचानक उठे धुएं के घने गुबार ने आसपास के इलाके में फैल गया। इसे देखकर खलबली मच गई। तत्काल गोदाम मालिक आनंद कुरेचा को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय भी मौके पर पहुंचे। दमकल की दो गाड़ियां बुला ली गईं। करीब 35 मिनट की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग भड़की थी, घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है हालांकि आग की चपेट में आने से गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया।