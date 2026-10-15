Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
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झांसी। रेल प्रशासन आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बुधवार को खजुराहो-रुंधी के बीच में बृहस्पतिवार से ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है।
झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया खजुराहो-रुंधी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अप9डाउन बृहस्पतिवार से 17 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया दोनों तरफ से स्पेशल ट्रेन की 15-15 ट्रिप होगी।अप खजुराहो से रुंधी के लिए मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। डाउन रुंधी से खजुराहो के लिए 16 अक्तूबर से 18 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। खजुराहो से ट्रेन शाम पांच बजे चलेगी, जो महाराजा छत्रसाल छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, देलवारा, झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर पहुंचेगी।
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झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया खजुराहो-रुंधी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अप9डाउन बृहस्पतिवार से 17 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया दोनों तरफ से स्पेशल ट्रेन की 15-15 ट्रिप होगी।अप खजुराहो से रुंधी के लिए मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। डाउन रुंधी से खजुराहो के लिए 16 अक्तूबर से 18 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। खजुराहो से ट्रेन शाम पांच बजे चलेगी, जो महाराजा छत्रसाल छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, देलवारा, झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर पहुंचेगी।
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