Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल

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झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया खजुराहो-रुंधी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अप9डाउन बृहस्पतिवार से 17 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया दोनों तरफ से स्पेशल ट्रेन की 15-15 ट्रिप होगी।अप खजुराहो से रुंधी के लिए मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। डाउन रुंधी से खजुराहो के लिए 16 अक्तूबर से 18 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। खजुराहो से ट्रेन शाम पांच बजे चलेगी, जो महाराजा छत्रसाल छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, देलवारा, झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर पहुंचेगी।