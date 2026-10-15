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Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल

Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
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Festival Special to run between Khajuraho and Rundhi starting today.
झांसी। रेल प्रशासन आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बुधवार को खजुराहो-रुंधी के बीच में बृहस्पतिवार से ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है।
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झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया खजुराहो-रुंधी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अप9डाउन बृहस्पतिवार से 17 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया दोनों तरफ से स्पेशल ट्रेन की 15-15 ट्रिप होगी।अप खजुराहो से रुंधी के लिए मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। डाउन रुंधी से खजुराहो के लिए 16 अक्तूबर से 18 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। खजुराहो से ट्रेन शाम पांच बजे चलेगी, जो महाराजा छत्रसाल छतरपुर, खरगापुर, टीकमगढ़, देलवारा, झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर पहुंचेगी।
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