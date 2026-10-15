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Jhansi News: पुलिस की मौजूदगी में किसानों को बांटी गई खाद

Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
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Fertilizer distributed to farmers in the presence of the police.
संवाद न्यूज एजेंसी
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टोड़ी फतेहपुर। साधन सहकारी समिति दुगारा एवं पंडवाहा में किसानों को पुलिस सुरक्षा के बीच खाद का वितरण किया गया। दुगारा समिति पर किसानों और कर्मचारियों के बीच हुई गहमागहमी के चलते खाद वितरण दोपहर तीन बजे के बाद शुरू हो सका। यहां देर शाम तक किसानों को खाद बांटी गई। इस दौरान अपर जिला सहकारी अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार टहरौली शिवम दिवाकर भी मौजूद रहे।
दुगारा समिति पर खाद लेने पहुंचे किसानों का आरोप था कि एक दिन पहले टोकन वितरित किए गए थे, जिनके आधार पर कुछ किसानों को ही खाद मिल सकी थी। शेष किसानों को अगले दिन खाद देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद जब किसान खाद लेने पहुंचे तो अपर जिला सहकारी अधिकारी की ओर से सभी पुराने टोकनों पर खाद वितरित नहीं किए जाने की बात कही गई। किसानों के अनुसार, अधिकारियों ने नए सिरे से ग्राम लुहरगांव, सुजवा, दुगारा और राजापुर के किसानों को टोकन देकर खाद वितरण करने की बात कही, जबकि उस समय समिति पर इन गांवों के किसान मौजूद नहीं थे।
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समिति पर सबसे अधिक संख्या टोड़ी फतेहपुर के किसानों की थी, जिनके पास पहले से टोकन भी मौजूद थे। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ गई और समिति परिसर में गहमागहमी की स्थिति बन गई। बताया गया कि इससे पहले समिति सचिव की ओर से टोड़ी फतेहपुर और महेवा गांव के किसानों को टोकन दिए गए थे, लेकिन मंगलवार को इन किसानों को खाद नहीं मिल सकी थी। खाद मिलने की उम्मीद में किसान दूसरे दिन भी समिति पहुंच गए। ऐसे में किसान अपने पास मौजूद टोकन के आधार पर खाद देने की मांग कर रहे थे। इससे गहमागहमी की स्थिति पैदा हो गई। दोपहर तीन बजे बाद खाद वितरण शुरू हो पाया।
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अपर जिला सहकारी अधिकारी ने दुगारा समिति के सचिव को गांवों का रोस्टर बनाकर खाद वितरित करने के निर्देश दिए।
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अंधेरे में खाद की बोरियां निकालने का आरोप


दुगारा साधन सहकारी समिति पर किसान बृजकिशोर, अभिनेंद्र पटेल, पंचम पटेल, दीपक नामदेव, मनोज कुमार, दीपक पटेल आदि ने आरोप लगाया कि रात में रोशनी बंद कर खाद की बोरियां निकाली गईं, ताकि कोई वीडियो न बना सके। विरोध करने पर समिति कर्मचारी ताला लगाकर वहां से चले गए। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया।
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