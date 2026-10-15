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Jhansi News: छात्राओं को दी गुड टच-बैड टच की जानकारी

Thu, 15 Oct 2026 02:19 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:19 AM IST
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Female students were educated about 'good touch' and 'bad touch'.
मोंठ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बरथरी में बुधवार को मिशन शक्ति और ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस टीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, अधिकारों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। कार्यक्रम में सीओ मोंठ सुनील कुमार शर्मा, मोंठ थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और एंटी रोमियो टीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, गुड टच-बैड टच, बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया। हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, महिला सिपाही मधुबाला, दिव्या शुक्ला मौजूद रहीं। संवाद
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