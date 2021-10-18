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Jhansi News: शराब के लिए पैसे न देने पर पिता-पुत्र को पीटा

Wed, 11 Nov 2026 01:16 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:16 AM IST
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Father and son beaten for refusing to provide money for liquor
मऊरानीपुर। ग्राम खंदरका निवासी पवन कुमार ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि छह नवंबर की शाम वह सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था। इसी दौरान बड़ी माता मंदिर के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही पिता-पुत्र ने उसे रास्ते में रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। न देने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों व ईंट से हमला कर दिया। मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संवाद
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