Jhansi News: मऊरानीपुर में किसान महापंचायत आज
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
मऊरानीपुर। भारतीय किसान यूनियन की ओर से रविवार को नवीन गल्ला मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा।महापंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। महापंचायत को सफल बनाने के लिए संगठन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार की शाम एसडीएम मनोज कुमार भारती ने नवीन गल्ला मंडी स्थल पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर यूनियन के जिलाध्यक्ष कमलेश लंबरदार समेत रामनरेश सिंह परिहार, शंकर दयाल तिवारी, राजाराम राजपूत, परमेश्वरी दयाल, कुंंड नारायण राजपूत, विश्राम सिंह जादौन आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन