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Jhansi News: जंगली जानवरों को भगाने गए किसान की नदी में डूबकर मौत

Sat, 05 Sep 2026 01:57 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:57 AM IST
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Farmer drowns in river while trying to drive away wild animals.
कटेरा। ग्राम पड़रा में सुखनई नदी किनारे बने चेकडैम में डूबने से किसान की मौत हो गई। किसान खेत में आए जंगली जानवरों को भगाने के लिए नदी किनारे गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरा और डूब गया।
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पड़रा निवासी बाबूलाल ने पुलिस को दी सूचना में बताया कि उनके पिता 55 वर्षीय बुद्ध प्रकाश शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे खेत की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान खेतों की ओर जंगली जानवर आ गए। फसल को नुकसान से बचाने के लिए बुद्ध प्रकाश जंगली जानवरों को भगाने के लिए खेत से निकलकर सुखनई नदी के किनारे पहुंचे गए। वह चैकडेम के पास पहुंचते ही अचानक उनका पैर फिसल गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक महेशचंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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