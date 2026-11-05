Jhansi News: री-केवाईसी नहीं कराई तो राशन लेने में हो सकती है परेशानी

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जिला आपूर्ति अधिकारी सपना सेन ने जिले के सभी पात्र राशन हितग्राहियों से अपील की है कि वह नजदीकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपनी री-केवाईसी अवश्य कराएं, ताकि राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालनकर्ताओं को निर्देशित किया है कि दुकान से राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों की री-केवाईसी की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा हितग्राहियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

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निवाड़ी। जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों की री-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सभी पात्र हितग्राही अपने निकटतम शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचकर अपनी री-केवाईसी की प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।