Jhansi News: एक जनपद एक व्यंजन योजना से उद्यमियों को मिलेगा ऋण और मार्जिन मनी

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उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवेदक ऋण ले सकते हैं। शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। आवेदक या उसके परिवार को योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा और उसने पहले किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न लिया हो। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और परियोजना रिपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। परियोजना लागत के अनुसार मार्जिन मनी का प्रावधान है। 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 फीसदी या अधिकतम 6.25 लाख रुपये मिलेंगे। 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना पर अधिकतम 50 लाख रुपये मार्जिन मनी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 फीसदी और विशेष श्रेणी को 5 फीसदी अंशदान देना होगा। संवाद