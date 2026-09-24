Jhansi News: बिजली चोरी के आरोप में तीन उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बुधवार को मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में विद्युत चोरी रोको अभियान चलाया। तीन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। इनके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर बिजली थाना (एफटीमी) झांसी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।विजिलेंस टीम प्रभारी उपनिरीक्षक प्रवेश कुमार की अगुआई में हुई कार्रवाई में एक मामला खरका सैनी मऊ देहात, निवासी लक्ष्मी प्रसाद का है। आरोप है कि वह अपनी मीटर की इनकमिंग केबल में कट लगाकर अतिरिक्त केबल से घरेलू बिजली का अवैध उपयोग कर रहे थे। दूसरे उपभोक्ता कबीर नगर मऊ देहात के भागीरथ है। उन्होंने भी मीटर की इनकमिंग केबल में कट लगाकर बिजली चोरी की। आरोप है कि दोनों ही मामलों में पांच-पांच किलोवाट बिजली की चोरी की जा रही थी।भगवतीपुरम मऊ देहात के ग्यासी राजपूत पर आरोप है कि वह मीटर के अलावा परिसर के नजदीकी एलटी लाइन के खंभे से सीधे केबल जोड़कर बिजली का अवैध प्रयोग कर रहे थे। यह भी पांच किलोवाट की चोरी का मामला था। सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत चोरी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस दौरान अवर अभियंता मोमराज सिंह, महिला मुख्य आरक्षी बीना सिंह समेत विजिलेंस और पुलिस टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।