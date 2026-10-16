Jhansi News: हाईवे की जमीन से हटाया अतिक्रमण

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लुहारी। झांसी-खजुराहो हाईवे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अटारन पास के पास हाईवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। बुंदेलखंड हाईवे प्राइवेट लिमिटेड की वर्टीस कंपनी की टीम ने यह कार्रवाई की। जेसीबी और हाइड्रा की मदद से लोहे के खोखे तथा टीन-टप्पर से बने अस्थायी निर्माण हटाए गए। यह अभियान परियोजना निदेशक संदीप पाटीदार के निर्देशन में चला। टीम ने हाईवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कंपनी ने चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी अरुण शाह, संदीप कुशवाहा, सीआरओ प्रदीप तिवारी मौजूद रहे। संवाद