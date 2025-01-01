Jhansi News: श्रीराम जन्म, ताड़का वध, नारद मोह लीला का मनोहारी मंचन

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सदर बाजार में मंचन की शुरुआत अयोध्या के राजा दशरथ की संतानहीनता की चिंता से हुई। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शृंगीऋषि को बुलाने की सलाह दी। राजा दशरथ उनके आश्रम गए, जहां शृंगीऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर दी। राजा दशरथ ने यह खीर महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी। इसके फलस्वरूप कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत, और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। गुरु वशिष्ठ ने कौसल्यानंदन का नाम राम, सुमित्रानंदन का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा। अयोध्या में चारों राजकुमारों के जन्म पर धूमधाम से उत्सव मनाया गया। राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन किया।असुरों से यज्ञ की रक्षाविद्याध्ययन के बाद राजकुमार अयोध्या लौटे। इसी दौरान विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा। दशरथ की व्याकुलता के बावजूद, गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राजकुमारों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वन में श्रीराम ने ताड़का और सुबाहु का वध किया। उन्होंने मारीच को अपने बाण से सौ योजन दूर फेंक दिया।नारद मोह लीला का मंचनइधर, बड़ा बाजार की रामलीला में नारद मोह लीला का मनोहारी मंचन हुआ। यह मंचन भी शनिवार को ही आयोजित किया गया। इस लीला ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लीला में नारद के मोह और उनके तप भंग की कथा को दर्शाया गया। दर्शकों ने भक्ति भाव से जयकारे लगाए। इस मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े।उपस्थित गणमान्य व्यक्तिसदर बाजार की रामलीला के मंचन अवसर पर कुंदन लाल गुप्ता, सतीश चौधरी, राजू मिश्रा, राहुल यादव और विक्की साहू मौजूद रहे। इनके साथ शोभित साहु, नितेश यादव और चंद्रप्रकाश बबेले भी उपस्थित थे। बड़ाबाजार की रामलीला में भरत राय, राजेंद्र हयारण, अरुण द्विवेदी और मनोज सेन उपस्थित रहे। सभी ने लीला मंचन की सराहना की। इन आयोजनों से शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा।