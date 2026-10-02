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योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें पात्र : विधायक

Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
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Eligible beneficiaries should not be deprived of the benefits of schemes: MLA
मोंठ। खंड विकास सभागार में बृहस्पतिवार को सेवा सेतु अभियान ‘सरकार आपके द्वार’ के तहत सात दिवसीय शिविर शुरू हुआ। विधायक जवाहर लाल राजपूत ने इसका शुभारंभ किया। विधायक राजपूत ने कहा कि पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। यह शिविर लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। पहले दिन 19 ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया। ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। बीडीओ महेश गौड़ ने बताया कि आवास, किसान सम्मान निधि, शौचालय और पेंशन के कुल 16 प्रार्थना पत्र मिले। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोमल सिंह और मंडल अध्यक्ष वीरप्रताप सिंह उपस्थित थे। संवाद
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