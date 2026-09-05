Jhansi News: रंजिश में बुजुर्ग दंपती को पीटा, न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज

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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नदीपार कटरा नईबस्ती में बुजुर्ग दंपती के साथ मारपीट हुई। आरोपियों ने 62 वर्षीय रामकुमार और उनकी पत्नी अंगूरी देवी पर हमला किया गया। यह घटना व्यावसायिक रंजिश के चलते हुई, जिसका आरोप पड़ोसी मनोज कुमार और उनके परिवार पर है।रामकुमार ने बताया कि 14 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे मनोज का बेटा कृपेन्द्र उनके घर आया। उसने अकारण गाली-गलौज की और ग्राहकों को तोड़ने का झूठा आरोप लगाया। बात बढ़ने पर मनोज, नरेन्द्र, अनीता देवी और दो अज्ञात साथियों ने हमला किया। उन्होंने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से दंपती को पीटा। बचाने आई अंगूरी देवी के साथ भी मारपीट की गई। हमलावरों ने दुकान में रखा सामान तोड़-फोड़ दिया। इससे करीब 50 से 60 हजार रुपये का नुकसान हुआ।पुलिस कार्रवाई और न्यायिक हस्तक्षेपघटना के बाद बहू ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पर पीड़ित का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया गया। 15 अप्रैल को थाने में तहरीर देने पर सुनवाई नहीं हुई और डॉक्टरी परीक्षण भी नहीं कराया गया। इसके बाद पीड़ित दंपती ने खुद सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी कराई। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी। न्याय न मिलने पर रामकुमार ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।