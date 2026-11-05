फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Efforts to remove the shortcomings of hospitals

Jhansi News: अस्पतालों की कमियां दूर करने की कवायद

Thu, 05 Nov 2026 02:23 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 05 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Efforts to remove the shortcomings of hospitals
चिरगांव सी एच सी का निरीक्षण करते ए सी एम ओ
चिरगांव। केंद्रीय कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) टीम के नवंबर में प्रस्तावित दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। बुधवार को एसीएमओ केएनएम त्रिपाठी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई और मरीजों की सुविधाओं का जायजा लिया। एसीएमओ ने आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो प्रयोगशालाओं को एक ही जगह संचालित करने का निर्देश दिया, जिससे मरीजों को परेशानी न हो। उन्होंने अधीक्षक से सभी कमियां तत्काल दूर करने को कहा। एसीएमओ ने बताया कि सीआरएम टीम सीएचसी के साथ पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी देखेगी। अधीक्षक ने ग्रामीण पीएचसी में कर्मचारी की कमी बताई, जिस पर एसीएमओ ने मौजूदा व्यवस्थाओं को सही रखने पर जोर दिया। सीएचसी अधीक्षक रविंद्र सिंह और राजेश कुमार इस मौके पर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed