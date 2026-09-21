Jhansi News: तिलैरा में 12 दिन बाद पेयजल आपूर्ति बहाल
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:16 AM IST
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मऊरानीपुर। ग्राम पंचायत तिलैरा में पिछले 12 दिनों से ठप पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। अमर उजाला ने रविवार को खबर प्रकाशित की थी। इसका शीर्षक था ''तिलैरा में 12 दिनों से 3800 की आबादी पर पानी का संकट''। इस खबर का संज्ञान लेते हुए जल निगम व संबंधित विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की देखरेख में कर्मचारियों ने मुख्य फीडर लाइन में हुए रिसाव को ठीक किया। उन्होंने खराब मोटर पंप को भी दुरुस्त किया। इसके बाद गांव में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई। नलों से पानी टपकते ही ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने जलापूर्ति बहाल होने पर राहत की सांस ली। संवाद
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