Jhansi News: 25 हजार का इनामी डॉक्टर पत्नी संग मोहाली से गिरफ्तार
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:39 AM IST
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झांसी। साझेदारी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रिटायर्ड रेलकर्मी से 25 लाख रुपये हड़पने के मामले में नवाबाद पुलिस ने करीब दो साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र सिंगरया को उसकी पत्नी पूजा शर्मा के साथ पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी डाॅ. वीरेंद्र झांसी मेडिकल अस्पताल में ईएमओ भी रह चुका। दोनों को शुक्रवार को मोहली में सेक्टर-77 से गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
उरई निवासी ओमप्रकाश वर्मा ने तीन अक्तूबर, 2024 को नवाबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ओमप्रकाश चिरगांव स्टेशन मास्टर पद से रिटायर्ड हुए थे। उनकी बहू पूजा ने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। पूजा ने ही डाॅ. वीरेंद्र से ओमप्रकाश का परिचय कराया था। डाॅ. वीरेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा के साथ मिलकर उनको साझेदार बनाने के नाम पर 25 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि उसने शिवाजी नगर में विद्या हेल्थ केयर के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। ब्यूरो
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आरोपी डाॅ. वीरेंद्र झांसी मेडिकल अस्पताल में ईएमओ भी रह चुका। दोनों को शुक्रवार को मोहली में सेक्टर-77 से गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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उरई निवासी ओमप्रकाश वर्मा ने तीन अक्तूबर, 2024 को नवाबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ओमप्रकाश चिरगांव स्टेशन मास्टर पद से रिटायर्ड हुए थे। उनकी बहू पूजा ने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। पूजा ने ही डाॅ. वीरेंद्र से ओमप्रकाश का परिचय कराया था। डाॅ. वीरेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा के साथ मिलकर उनको साझेदार बनाने के नाम पर 25 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि उसने शिवाजी नगर में विद्या हेल्थ केयर के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। ब्यूरो
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