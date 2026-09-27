Jhansi News: 25 हजार का इनामी डॉक्टर पत्नी संग मोहाली से गिरफ्तार

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आरोपी डाॅ. वीरेंद्र झांसी मेडिकल अस्पताल में ईएमओ भी रह चुका। दोनों को शुक्रवार को मोहली में सेक्टर-77 से गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।उरई निवासी ओमप्रकाश वर्मा ने तीन अक्तूबर, 2024 को नवाबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ओमप्रकाश चिरगांव स्टेशन मास्टर पद से रिटायर्ड हुए थे। उनकी बहू पूजा ने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। पूजा ने ही डाॅ. वीरेंद्र से ओमप्रकाश का परिचय कराया था। डाॅ. वीरेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा के साथ मिलकर उनको साझेदार बनाने के नाम पर 25 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि उसने शिवाजी नगर में विद्या हेल्थ केयर के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। ब्यूरो