Jhansi News: जिलाधिकारी ने एक दर्जन अधिकारियों को चेताया, सत्यापन रिपोर्ट एक सप्ताह में दें

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झांसी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मंगलवार को परियोजनाओं की समीक्षा की। 57 रिपोर्ट अप्राप्त होने पर एक दर्जन अधिकारियों को एक सप्ताह में सत्यापन रिपोर्ट देने की चेतावनी मिली। कार्यों को येलो, ग्रीन, रेड कैटेगरी में बांटा गया। रेड कैटेगरी के कार्य गंभीर लापरवाही या रुके हुए थे। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को अनुबंध अनुसार तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे जनता को लाभ मिले। उन्होंने स्वयं औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता जांचने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी आरएस सब्बनबाड सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राजकीय मेडिकल कॉलेज के 29 टाइप-4 आवासों के जीर्णोद्धार में 50 फीसदी, डायट गर्ल्स हॉस्टल निर्माण में 10 फीसदी प्रगति पर असंतोष रहा। प्रदेश जल निगम अर्बन की मऊरानीपुर और चिरगांव पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश मिले। झांसी-गंगावली संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण को इस माह पूरा करने की जानकारी दी गई।