फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Dhirendra Krishna Shastri embroiled in controversy over his crooked God remark

Jhansi News: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ‘टेढ़े भगवान’ वाले बयान पर विवादों में घिरे

Tue, 03 Nov 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Dhirendra Krishna Shastri embroiled in controversy over his crooked God remark
Dhirendra Krishna.jpg
कथा के दाैरान भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कही थी बात, विरोध बढ़ने पर वीडियो जारी कर मांगी माफी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित कथा के दौरान भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कही गई उनकी बातों पर विवाद खड़ा हो गया है। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कृष्ण भक्तों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। हालांकि, विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी और भावनाएं आहत होने पर माफी भी मांगी।
विवादित बयान 28 अक्तूबर का बताया जा रहा है। तब करैरा में चल रही कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की मुद्रा के साथ उनके धाम की भी तुलना की थी। कहा कि हमारे भगवान का धाम भी एकदम सीधा है- अयोध्या, जबकि तुम्हारे वाले भगवान का धाम वृंदावन भी टेढ़ा है। उन्होंने श्रीकृष्ण की त्रिभंग मुद्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वे तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। इसके अलावा बांसुरी बजाने को खेल बताते हुए कहा कि धनुष चलाना खेल नहीं होता। कथा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने इसे भगवान श्रीकृष्ण का अपमान बताते हुए विरोध शुरू कर दिया।
विज्ञापन


चौतरफा घिरने पर जारी किया माफीनामा
बयान पर विवाद बढ़ने और कृष्ण भक्तों की नाराजगी के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ठाकुर जी (श्रीकृष्ण) के परम भक्त हैं और भागवत कथा के माध्यम से निरंतर उनके गुणगान करते हैं। उनके मन में भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह एक प्रसिद्ध संत के प्रचलित पद (भजन/दोहे) की व्याख्या कर रहे थे। उस पद में कहा गया है कि बंसी बजाना तो खेल है, लेकिन धनुष चलाना खेल नहीं। शास्त्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पूरी बात सुने बिना वीडियो का अधूरा हिस्सा सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया और उन्हें कृष्ण विरोधी साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी व्याख्या से किसी भी कृष्ण भक्त की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।

प्रेम की भाषा कभी-कभी अटपटी होती है
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भगवान श्रीकृष्ण से प्रेम करते हैं। उन्होंने प्रेम में ही यह बात कही है। प्रेम की भाषा कभी-कभी अटपटी होती है। उनके बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। -

बृजभूमि दास, अध्यक्ष, इस्कॉन मंदिर झांसी ईकाई

प्रेम में कही गई बातों को आलोचना न समझें
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में भगवान श्रीकृष्ण की आलोचना नहीं की है। उन्होंने जो भी कहा, वह प्रेम में ही कहा है। यह उनकी बोलने की शैली भी है।
- महंत विष्णुदत्त स्वामी, जिला धर्माचार्य, झांसी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed