फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Devotees sang the praises of Goddess Bhagwati.

Jhansi News: मां भगवती की महिमा का भक्तों ने किया गुणगान

Thu, 15 Oct 2026 02:24 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Devotees sang the praises of Goddess Bhagwati.
झांसी। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी पर बुधवार को श्रद्धालुओं ने मां कूष्मांडा की आराधना की। महानगर के पंचकुइया मंदिर, कैमासन मंदिर, लहर की देवी मंदिर, महाकाली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों एवं पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन किए और पोशाक एवं प्रसाद अर्पण किया। झोकनबाग स्थित शहीद पार्क में आयोजित दुर्गा उत्सव में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का भव्य शृंगार किया और आरती की। मां जगदंबा की महिमा के मधुर गीत गाये गए। इस अवसर पर राम रतन बिंदल, ऋषि बिंदल, उदित अग्रवाल, तरुण अग्रवाल, राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed