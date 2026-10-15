Jhansi News: मां भगवती की महिमा का भक्तों ने किया गुणगान
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:24 AM IST
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झांसी। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी पर बुधवार को श्रद्धालुओं ने मां कूष्मांडा की आराधना की। महानगर के पंचकुइया मंदिर, कैमासन मंदिर, लहर की देवी मंदिर, महाकाली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों एवं पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन किए और पोशाक एवं प्रसाद अर्पण किया। झोकनबाग स्थित शहीद पार्क में आयोजित दुर्गा उत्सव में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का भव्य शृंगार किया और आरती की। मां जगदंबा की महिमा के मधुर गीत गाये गए। इस अवसर पर राम रतन बिंदल, ऋषि बिंदल, उदित अग्रवाल, तरुण अग्रवाल, राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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