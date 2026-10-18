Jhansi News: पीतांबरा पीठ में उमड़े श्रद्धालु, आज और कल रहेगी विशेष भीड़

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गुरु दीक्षा पाने वाले भक्तों के अलावा दतिया और दूरदराज से आने वाले भक्तों ने सबसे पहले मां पीतांबरा के दर्शन किए। इसके बाद मां धूमावती और वनखंडेश्वर महादेव व हनुमानजी के दर्शन किए। व्यवस्थापक ने बताया कि रविवार को अष्टमी है। इस दिन भी भक्तों की भीड़ रहती है। कुछ लोग अनुष्ठान करवाते हैं।भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को नवमी के दिन देवी मां का हवन होगा। हवन में शामिल होने के लिए कूपन का होना आवश्यक है। इन कूपनों का वितरण जारी है एवं यह 18 अक्तूबर तक जारी रहेगा। 19 अक्तूबर को नवमी के दिन मंदिर में भंडारा होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। गौरतलब है कि नवरात्र में इस सिद्धपीठ पर दीक्षा लिए अनेक भक्त यहां ठहरते हैं। नवमी पर नई यज्ञशाला में सुबह 7:00 बजे से और पुरानी यज्ञशाला में सुबह 9:00 बजे से हवन होगा, जो दोपहर 2:00 बजे तक चलेगा।