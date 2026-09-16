फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Speeding truck runs over motorcyclist on highway; one dead.

Jhansi News: हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत

Wed, 16 Sep 2026 02:21 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Wed, 16 Sep 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Speeding truck runs over motorcyclist on highway; one dead.
झांसी। झांसी-कानपुर हाईवे पर ग्वालियर बाईपास के पास तेज रफ्तार में दौड़ रहे ट्रक ने बाइक सवार को बुरी तरह से रौंद डाला। बाइक सवार युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। करीब दस फीट दूर तलाशने पर उसका सिर मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
विज्ञापन

थाना बड़ागांव के महाराजपुरा निवासी ब्रज लाल कुशवाहा (42) गुरसराय ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी पद पर तैनात था। परिजनों ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 11 बजे बाइक से ड्यूटी के लिए घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही वह झांसी-कानपुर हाईवे के रास्ते से होता हुआ ग्वालियर बाईपास के पहुंचा, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। ब्रज लाल सड़क पर गिर गया। पहिया गर्दन के ऊपर से निकला हुआ आगे निकल गया। हादसे से वहां चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग भी हादसा देखकर कांप उठे। हादसे की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। करीब दस फीट दूर सिर पड़ा मिला। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी रोते-बिलखते पहुंच गए। परिवार में पांच बेटियां समेत एक बेटा है। ब्रजलाल ही कमाई करने वाला इकलौता सदस्य है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed