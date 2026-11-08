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Jhansi News: श्रवण कुमार आश्रम को पर्यटन स्थल बनाने की मांग तेज

Sun, 08 Nov 2026 01:20 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:20 AM IST
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Demand to develop Shravan Kumar Ashram into a tourist destination gains momentum
संवाद न्यूज एजेंसी
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ककरबई। चंदवारी और देवरी गांवों के बीच स्थित ऐतिहासिक श्रवण कुमार आश्रम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग उठी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने इस संबंध में पहल शुरू कर दी है। देवरी स्थित आश्रम में सर्वसमाज की एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में 24 नवंबर को एक विशाल जनसभा और आयोजन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मान्यता है कि चंदवारी गांव में महाराज दशरथ से भूलवश श्रवण कुमार को बाण लगा था। देवरी में श्रवण कुमार का आश्रम स्थित है। इन दोनों स्थलों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इन्हें पर्यटन स्थल घोषित कराने की मांग उठाई जा रही है। इंदौर से आए संयोजक श्यामू मानवेंद्र सिंह परिहार और शत्रुघ्न सिंह परिहार बरमाईन भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।
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बैठक में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री अवधेश सिंह परिहार फौजी को अध्यक्ष बनाया गया। मिम्मी परिहार देवरी को महिला अध्यक्ष और सिकरी प्रधान शिव सिंह परिहार को कोषाध्यक्ष चुना गया। गंगा सिंह परिहार देवरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संतोष सिंह परिहार पारा, रामकुमार सिंह परिहार सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सभी उपस्थित लोगों ने 24 नवंबर की जनसभा को सफल बनाने का संकल्प लिया। देवरी प्रधान उदयवीर सिंह परिहार ने आभार जताया।
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