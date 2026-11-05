फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Demand for Rs 15 lakh and a Scorpio as dowry; FIR registered against 9 people

Jhansi News: दहेज में 15 लाख रुपये और स्कार्पियो की मांग, 9 के खिलाफ प्राथमिकी

Thu, 05 Nov 2026 02:28 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 05 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Demand for Rs 15 lakh and a Scorpio as dowry; FIR registered against 9 people
चिरगांव। दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने पति समेत नौ ससुरालीजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गल्ला मंडी के पास चिरगांव निवासी नीलम ने पुलिस को दी तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी शादी 29 नवंबर 2025 को दतिया जिले के पंचशील नगर निवासी अंशुल दांगी के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने करीब 50 लाख रुपये खर्च किए थे। इसमें 25 लाख रुपये के साथ जेवरात और अन्य सामान दिया था।
विज्ञापन

आरोप है कि इसके बाद भी ससुरालीजन कम दहेज लाने का ताना देकर उसका उत्पीड़न करते थे। 25 दिसंबर 2025 को विदा कराने आए ससुरालियों ने 15 लाख रुपये और स्कार्पियो गाड़ी की मांग की। पिता के असमर्थता जताने पर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि चार अगस्त को पति अंशुल ने मारपीट की और ससुरालियों ने उसके जेवर उतरवा लिए। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति अंशुल दांगी, सास उर्मिला, बड़ी सास विमला, ननद गीता, ननद खुशबू, रामजीशरण दांगी, राजेंद्र सिंह दांगी, अरविंद दांगी और राघवेंद्र दांगी निवासी दतिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed