Jhansi News: मऊरानीपुर अंडरब्रिज में अंधेरा-गंदगी, राहगीर परेशान

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मऊरानीपुर। पटेल चौक से गरौठा मार्ग पर बने रेलवे अंडरब्रिज में भारी अव्यवस्थाएं हैं। यहां रोशनी और साफ-सफाई का प्रबंध न होने से राहगीर परेशान हैं। शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे रात में अनहोनी की आशंका रहती है। अंडरब्रिज में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। सफाई का ठेका होने के बावजूद महीनों से काम नहीं हुआ। भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल से पीछे के वाहन चालकों को कुछ दिखाई नहीं देता। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय निवासियों सुरेश चंद्र मिश्रा, अमित मिश्रा, मनोज गुप्ता, बसंत पटेल, श्रवण मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, नीरज गुप्ता, निलेश गुप्ता, प्रवेश पटेल, मानसिंह, अमर सिंह आदि ने प्रशासन से व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग की है। संवाद