Jhansi News: स्टेशन पर उमड़ी भीड़, आरक्षित कोचों में चढ़े अनारिक्षत यात्री

विज्ञापन

त्योहार के कारण छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा लोग अपने घरों को जा रहे थे। शनिवार को प्लेटफॉर्म नंबर एक, दो-तीन और चार-पांच पर काफी भीड़ रही। ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से यात्रियों ने अनारक्षित टिकट से यात्रा की। जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि करीब एक लाख यात्रियों ने आवागमन किया। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के लिए 57 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से 22 विशेष रेलगाड़ियां दिवाली के लिए संचालित की गई हैं।सुरक्षा और निगरानीये ट्रेनें यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों तक ले जाएंगी। सूरत, प्रयागराज, कानपुर, पटना, हावड़ा, उदयपुर और दरभंगा भी इनमें शामिल हैं। मंडल के स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ सघन चेकिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। ट्रेनों में पटाखे और ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन की जांच हो रही है।