Jhansi News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

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झांसी। 18 साल पहले नवाबाद थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में नामजद किए अभियुक्त पर्वत कुशवाहा को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एडीजे देवाशीष की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया।अभियोजन के मुताबिक दतिया के रिछरा फाटक निवासी पर्वत कुशवाहा की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए नवाबाद थाना पुलिस ने फरवरी 2008 में उस पर गैंगस्टर की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजन द्वारा दी गई दलील और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।