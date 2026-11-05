Jhansi News: ठेका 53 फीसदी अधिक दर पर उठा, आतिशबाजी के दाम बढ़ने के आसार

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झांसी विकास प्राधिकरण ने अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में पटाखा बाजार लगाने के लिए निविदा जारी की थी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तीन नवंबर निर्धारित की गई थी। तय समय में 10 फर्मों ने निविदा डाली थी। मंगलवार को तकनीकी निविदाएं खोली गईं, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अगले दिन वित्तीय निविदा खोलने के बाद अतुल ग्राम विकास संस्थान को सबसे अधिक बोली के आधार पर ठेका आवंटित कर दिया गया।शिल्प मेला मैदान में कल से लगेंगी आतिशबाजी की दुकानेंशिल्प मेला मैदान में छह से आठ नवंबर तक आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। बाजार शुरू करने से पहले ठेका लेने वाली फर्म को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी करनी होगी।दुकानों का किराया बढ़ने से महंगे हो सकते हैं पटाखेठेके की रकम बढ़ने का असर पटाखा दुकानों के किराये पर भी पड़ सकता है। ठेका लेने वाली फर्म दुकानदारों से अधिक किराया वसूल सकती है। ऐसे में दुकानदार भी बढ़े हुए खर्च की भरपाई के लिए पटाखों की कीमतें बढ़ा सकते हैं।