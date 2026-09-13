फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Complaint lodged with the SP alleging the abduction of a minor girl by luring her away.

Jhansi News: नाबालिग किशोरी को फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप, एसपी से की शिकायत

Sun, 13 Sep 2026 01:17 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Complaint lodged with the SP alleging the abduction of a minor girl by luring her away.
ललितपुर। थाना बानपुर के ग्राम पुराधनकुआं निवासी एक ग्रामीण ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि वह मजदूरी करने के लिए अपने परिवार सहित व अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर मुखर्जीनगर दिल्ली काम करने गया था। 5 सितंबर की सुबह वह अपनी पत्नी के साथ काम करने के लिए चला गया था। उसकी पुत्री खाना बनाने के लिए कोठियों पर चली गई थी। इसी दौरान थाना सौजना के एक ग्राम निवासी युवक जोकि वहीं पास में मजदूरी करता था और पूर्व से शादीशुदा था उसकी पुत्री को फुसलाकर भगा ले गया। इसके साथ उसकी मजदूरी के रखे करीब 50 हजार रुपये भी पुत्री से उठवा लिए। पत्र में पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी दिन से दुष्कर्म कर रहा है। आरोपी ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी उसे फोन पर दी। साथ में पुत्री की भी हत्या करने की धमकी दी। जब आरोपी के परिजनों को इसका उलाहना दिया तो वे लड़ाई-झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए और धमकी दी। पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई करने की मांग की। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed