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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Clash involving sticks and clubs breaks out between neighbors over dog waste; sister-in-law and sister-in-law injured.

Jhansi News: कुत्ते की गंदगी को लेकर पड़ोसियों में चले लाठी-डंडे, ननद भाभी घायल

Mon, 14 Sep 2026 01:52 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:52 AM IST
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Clash involving sticks and clubs breaks out between neighbors over dog waste; sister-in-law and sister-in-law injured.
मऊरानीपुर। लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपरोखर निवासी पूजा ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 12 सितंबर की सुबह लगभग 6 बजे घर के सामने कुत्ते द्वारा गंदगी करने की बात को लेकर गाँव के पड़ोसी भगवानदास, दुर्जन व रेखा विवाद करने लगे। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर पूजा व उसकी ननद मालती के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिससे दोनों महिलाओं को चोटें आईं। आरोप है कि जाते-जाते आरोपी भगवानदास उसके पति अनिल को जान से मारने की धमकी भी दे गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।
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