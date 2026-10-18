Jhansi News: जय मां महाकाली, जय मां जगदंबे के गूंजे जयकारे

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बांधव समिति कालीबाड़ी में महासप्तमी की पूजा हुई। श्रद्धालुओं ने मां को पुष्पांजलि अर्पित की। दोपहर में कुम्हड़ा, गन्ना व केले की प्रतीकात्मक बलि दी गई। मां को प्रसाद अर्पण किया गया। शाम को ढाक की थाप पर धुनुची नृत्य आरती हुई। श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। इसके पश्चात सागरिका चौधरी के निर्देशन में नृत्य एवं प्रभात तरफदार के निर्देशन में नाटक मास्टर मौशाई का मंचन हुआ।नृत्य में वरुणा तरफदार, शिवानी चटर्जी, आरती चटर्जी, दीपाली घोष, रत्ना भट्टाचार्य, चंदना चौधरी, सौम्या मुखर्जी एवं कविता ने प्रस्तुति दी। नाटक में शिव शंकर चटर्जी, जॉय चटर्जी, मौसमी राय, महाश्वेता तरफदार, अरुणेश मोइत्रा, अशोक देव, रविशंकर चटर्जी ने अभिनय किया। इधर प्राचीन कैमासन मंदिर में सप्तमी पर श्रद्धालुओं ने मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना की। आरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामनाएं कीं। फूल बंगला और छप्पन भोग का प्रसाद अर्पण किया गया। इस अवसर पर मयंक ब्रह्मचारी, शशांक ब्रह्मचारी, आनंद मिश्रा, वीरेंद्र सिसौदिया, ओम प्रकाश ब्रह्मचारी, गोपीचंद्र रावत आदि मौजूद रहे।इधर जय मां भद्रकाली बहुउद्देश्यीय सेवा महासमिति द्वारा मां भद्रकाली मंदिर में फूल बंगला एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। मां का भव्य शृंगार हुआ और रात्रि 12 बजे महाआरती हुई।