पौधों की पुत्र की तरह करें देखभाल : श्यामबिहारी
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:04 AM IST
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एरच। नगर पंचायत परिसर में आगामी 28 सितंबर को होने वाले हरीशंकरी पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष जयचंद्र राजपूत ने की। मुख्य अतिथि गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामबिहारी गुप्ता ने कहा कि जीवन में पौधारोपण जरूरी है। इसमें लापरवाही आगामी पीढ़ी के लिए घातक हो सकती है। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल पुत्र के समान करने का आह्वान किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित चौरसिया, आशीष उपाध्याय और भाजपा नेता सुनीलदत्त गोस्वामी ने भी पौधारोपण पर बल दिया। 28 सितंबर को नगर के 10 स्थानों पर हरीशंकरी पौधारोपण किया जाएगा। बैठक में संतोष दूरवार, अशोक दुबे, अमित बुधौलिया, बृजमोहन पाटकार, धर्मेन्द्र रत्नाकर, जानकी प्रसाद कुशवहा, राहुल झा, रामप्रकाश चौरसिया, अमित सचान, दीपक खरे आदि मौजूद रहे। संवाद
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