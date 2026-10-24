Jhansi News: नहर के कुलाबे बंद, 400 एकड़ की सिंचाई प्रभावित

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समथर। नगर के समीप से निकली बेतवा नहर के कुलावे बंद करने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में पलेवा करने के लिए नहर में स्थायी रूप से दो कुलावे हैं जिनसे करीब 400 एकड़ क्षेत्र के खेतों में सिंचाई की जाती है। सड़क निर्माण कार्य करने के दौरान संबंधित ठेकेदार ने दोनों कुलावों को मिट्टी से बंद कर दिया है। इससे फसलों की सिंचाई का काम रुका हुआ है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी मोठ से शिकायत की गई थी उन्होंने संबंधित ठेकेदार को तुरंत कुलावे खोलने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक कुलावा खोले नहीं गए हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से कुलावा खुलवाए जाने की मांग की है।