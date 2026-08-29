Jhansi News: -ट्रफ लाइन के असर से बुंदेलखंड में तीन दिन हुई झमाझम बारिश

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झांसी में पिछले तीन दिनों में 140.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शुक्रवार सुबह भी हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में जिले में 50.8 मिलीमीटर पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि ट्रफ लाइन के प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से बुंदेलखंड में बारिश की गतिविधियां तेज थीं।ट्रफ लाइन ने बढ़ाई बारिशट्रफ लाइन हवा में कम दबाव का लंबा क्षेत्र होती है। इसके आसपास मानसूनी हवाओं के साथ नमी एकत्र होती है। नमी वाली हवाएं ऊपर उठती हैं तो घने बादल बनते हैं और बारिश होती है। जब ट्रफ लाइन किसी क्षेत्र के आसपास ठहर जाती है तो वहां बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इसी वजह से पिछले तीन दिनों में झांसी समेत बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हुई।मानसून राजस्थान की ओर बढ़ा, तीन सितंबर से फिर सक्रिय होने के आसारमौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मानसून अब राजस्थान की ओर बढ़ गया है। इसके चलते एक सितंबर तक बुंदेलखंड में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। इसके प्रभाव से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है और तीन सितंबर से बुंदेलखंड में बारिश देखने को मिल सकती है।महोबा में सामान्य से 73 फीसदी अधिक बारिशमौसम विभाग के एक जून से 28 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार महोबा में सामान्य से सबसे अधिक 73 फीसदी बारिश हुई है। यहां सामान्य औसत वर्षा 476.7 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक 824.6 मिलीमीटर पानी गिर चुका है।हमीरपुर में सामान्य 544.5 के मुकाबले 840.4 मिलीमीटर (54 फीसदी अधिक), चित्रकूट में 613.6 के मुकाबले 906.5 मिलीमीटर (48 फीसदी अधिक), बांदा में 596.7 के मुकाबले 791.3 मिलीमीटर (33 फीसदी अधिक), जालौन में 496.4 के मुकाबले 574.4 मिलीमीटर (16 फीसदी अधिक) और ललितपुर में 640.7 के मुकाबले 704.8 मिलीमीटर (10 फीसदी अधिक) बारिश हो चुकी है। वहीं, झांसी में सामान्य 560.2 मिलीमीटर के मुकाबले 494.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 12 फीसदी कम है।झांसी में सात दिन में कब-कितनी बारिशतिथिबारिश (मिलीमीटर)28 अगस्त50.827 अगस्त46.826 अगस्त42.725 अगस्त7.424 अगस्त8.023 अगस्त8.822 अगस्त7.424 घंटे में बुंदेलखंड में बारिशजनपदबारिश (मिलीमीटर)महोबा94.1बांदा68.5हमीरपुर58.9झांसी50.8ललितपुर24.4चित्रकूट23.0जालौन 16.0