बीयू: 16 कोर्स के द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी

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झांसी। बीयू ने बृहस्पतिवार को 16 पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम देखने के लिए विद्यार्थी https://bujhansi.samarth.edu.in/index.php/site/login पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने बताया कि एमपीईएस, बीपीईडी, बीएफए (ड्राइंग और पेंटिंग), एमएफए (पेंटिंग) व एमएफए (एप्लाइड आर्ट्स), बीएफए (कमर्शियल आर्ट्स), बीएससी (ऑनर्स) बायोमेडिकल साइंस व एमएससी बायोमेडिकल साइंस के परिणाम जारी कर दिए हैं। बीटेक (बायोमेडिकल इंजीनियरिंग), बीबीए (टूरिज्म), एमबीए (टूरिज्म), बीबीए (ऑनर्स), एमए (एमसीजे), एमएससी (फूड टेक), एमएससी (एजी) प्लांट पैथोलॉजी, बीएससी (ऑनर्स) फूड टेक का परिणाम किया है। ब्यूरो