मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के सामने ग्वाल टोली निवासी अमृत निगम (27) का शव रविवार देर रात प्रेमिका के घर में फंदे से लटका मिला। दोनों के बीच करीब आठ साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। परिजनों के मुताबिक युवती से फोन पर बातचीत के बाद अमृत घर से निकला था। कुछ देर बाद युवती ने ही फोन कर उसके फंदा लगाने की जानकारी दी।

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परिजनों ने युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए सीपरी बाजार थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने युवक का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक, अमृत के पिता अशोक की मौत के बाद से वह अपनी मां गीता और भाई आशीष के साथ रहता था। परिजनों के मुताबिक, ईशागढ़ निवासी युवती से उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों करीब आठ साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे और शादी करना चाहते थे।युवती का एक मकान अमृत के घर से करीब 50 मीटर दूर है। इस मकान में किरायेदार भी रहते हैं। युवती दूसरी मंजिल पर बने कमरे में रहती थी। अमृत उससे मिलने अक्सर वहां जाता था। परिजनों का कहना है कि दोनों की शादी के लिए परिवार के लोग भी राजी थे। युवती पहले शादी के लिए तैयार थी, लेकिन करीब एक साल से टालमटोल करने लगी थी। आरोप है कि अमृत अब तक उसे लाखों रुपये नकद और जेवरात उपहार में दे चुका था। अक्तूबर में उसने एक लाख का फोन भी दिया था। युवती के शादी से इन्कार करने पर अमृत परेशान रहने लगा था।सूचना पर सीपरी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अमृत का मोबाइल फोन मौके से बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस उसके व्हाट्सएप संदेशों और कॉल हिस्ट्री की जांच कर रही है। थाना प्रभारी जेपी चौबे के मुताबिक, फोन को जांच के लिए लैब भेजा गया है।अमृत की मौत की खबर सुनते ही मां गीता बेसुध हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवती की वजह से ही अमृत ने आत्मघाती कदम उठाया। उनका कहना है कि अमृत उसी युवती से शादी करना चाहता था। उसने दूसरी जगह शादी करने से भी इन्कार कर दिया था, लेकिन युवती पिछले एक साल से शादी टाल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था।अमृत के चाचा विजय निगम के मुताबिक, रविवार रात अमृत ने युवती से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद वह घर से निकल गया। रात करीब 11 बजे युवती ने अमृत के भाई आशीष को फोन कर बताया कि अमृत फंदा लगाकर जान देने की बात कह रहा है। सूचना मिलते ही आशीष युवती के फ्लैट की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर कमरे में अमृत का शव चुनरी के सहारे पंखे से लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।