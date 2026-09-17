Jhansi News: खून से सने कपड़ों ने खोला राज, नातिन ने प्रेमी के साथ की थी नाना की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:35 AM IST
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झांसी/चिरगांव। थाना चिरगांव क्षेत्र के छिरौना गांव में 76 वर्षीय रामदीन कुशवाहा की हत्या का राज उनके खून से सने कपड़ों ने खोल दिया। पुलिस के मुताबिक, नातिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रामदीन की हत्या की और शव घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया था। शव मिलने पर परिजन ने इसे हादसा मानकर पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया था।
मंगलवार को शुद्धता की रस्म के दौरान घर की सफाई करते समय नातिन और रामदीन के खून से सने कपड़े मिले तो परिजन को शक हुआ। पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने नातिन और उसके 20 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
छिरौना गांव निवासी रामदीन खेती-किसानी करते थे। उनकी छह बेटियों में से एक अनीता की करीब दस साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद रामदीन अपनी दोनों नातिनों को अपने पास ले आए थे। इनमें से एक नातिन ननिहाल में रहकर 10वीं कक्षा में पढ़ती थी।
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पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर को रामदीन की पत्नी उर्मिला खेत पर गई थीं। उस समय घर में रामदीन और उनकी नातिन थे। रामदीन कुछ देर के लिए घर से बाहर चले गए। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला विशाल कुशवाहा घर में पहुंच गया। दोनों एक कमरे में थे, तभी रामदीन लौट आए। दोनों को एक साथ देखकर उन्होंने विशाल को फटकार लगाई।
आरोप है कि इसी दौरान विशाल ने नातिन की मदद से रामदीन का गला घोंट दिया। इसके बाद नातिन ने पास रखे लोहे के चकले से उनके सिर पर वार कर दिया। दोनों ने रामदीन के शव को घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया। विशाल इसके बाद अपने घर चला गया।
परिवार के साथ शव तलाशते रहे दोनों
शाम करीब छह बजे उर्मिला के घर लौटने पर रामदीन नहीं मिले। इसके बाद परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक, नातिन के साथ विशाल भी परिजन के साथ रामदीन को तलाशता रहा। परिवार के लोगों के साथ दोनों गांव के बाहर तक तलाश करने गए।
अगले दिन 13 सितंबर की सुबह घर के पीछे बने कुएं में रामदीन का शव उतराता मिला। परिजन ने शव को बाहर निकाला। माथे पर चोट का निशान भी था, लेकिन रामदीन के शराब पीने के आदी होने के कारण परिजन ने आशंका जताई कि नशे में पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गए होंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया।
कपड़े मिले तो खुला हत्या का राज
रामदीन के अंतिम संस्कार के बाद मंगलवार को घर में शुद्धता की रस्म होनी थी। इसी सिलसिले में महिलाएं घर की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान नातिन के कमरे में उसके और रामदीन के खून से सने कपड़े मिले। कपड़े मिलने के बाद परिजन को संदेह हुआ। पूछताछ करने पर नातिन ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन चिरगांव थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर उसके घर से भी खून से सने कपड़े बरामद किए गए।
दोनों ने घटना में शामिल होना स्वीकारा
एसपी (आरए) डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि शुरुआत में परिजन ने घटना को दुर्घटना मानते हुए रामदीन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। मंगलवार को खून से सने कपड़े मिलने के बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है।
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मंगलवार को शुद्धता की रस्म के दौरान घर की सफाई करते समय नातिन और रामदीन के खून से सने कपड़े मिले तो परिजन को शक हुआ। पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने नातिन और उसके 20 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
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छिरौना गांव निवासी रामदीन खेती-किसानी करते थे। उनकी छह बेटियों में से एक अनीता की करीब दस साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद रामदीन अपनी दोनों नातिनों को अपने पास ले आए थे। इनमें से एक नातिन ननिहाल में रहकर 10वीं कक्षा में पढ़ती थी।
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पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर को रामदीन की पत्नी उर्मिला खेत पर गई थीं। उस समय घर में रामदीन और उनकी नातिन थे। रामदीन कुछ देर के लिए घर से बाहर चले गए। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला विशाल कुशवाहा घर में पहुंच गया। दोनों एक कमरे में थे, तभी रामदीन लौट आए। दोनों को एक साथ देखकर उन्होंने विशाल को फटकार लगाई।
आरोप है कि इसी दौरान विशाल ने नातिन की मदद से रामदीन का गला घोंट दिया। इसके बाद नातिन ने पास रखे लोहे के चकले से उनके सिर पर वार कर दिया। दोनों ने रामदीन के शव को घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया। विशाल इसके बाद अपने घर चला गया।
परिवार के साथ शव तलाशते रहे दोनों
शाम करीब छह बजे उर्मिला के घर लौटने पर रामदीन नहीं मिले। इसके बाद परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक, नातिन के साथ विशाल भी परिजन के साथ रामदीन को तलाशता रहा। परिवार के लोगों के साथ दोनों गांव के बाहर तक तलाश करने गए।
अगले दिन 13 सितंबर की सुबह घर के पीछे बने कुएं में रामदीन का शव उतराता मिला। परिजन ने शव को बाहर निकाला। माथे पर चोट का निशान भी था, लेकिन रामदीन के शराब पीने के आदी होने के कारण परिजन ने आशंका जताई कि नशे में पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गए होंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया।
कपड़े मिले तो खुला हत्या का राज
रामदीन के अंतिम संस्कार के बाद मंगलवार को घर में शुद्धता की रस्म होनी थी। इसी सिलसिले में महिलाएं घर की सफाई कर रही थीं। इसी दौरान नातिन के कमरे में उसके और रामदीन के खून से सने कपड़े मिले। कपड़े मिलने के बाद परिजन को संदेह हुआ। पूछताछ करने पर नातिन ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन चिरगांव थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर उसके घर से भी खून से सने कपड़े बरामद किए गए।
दोनों ने घटना में शामिल होना स्वीकारा
एसपी (आरए) डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि शुरुआत में परिजन ने घटना को दुर्घटना मानते हुए रामदीन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। मंगलवार को खून से सने कपड़े मिलने के बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है।