Jhansi News: भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने किया फसलों का निरीक्षण
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:59 AM IST
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सकरार झांसी। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश लिटोरिया ,ब्लॉक अध्यक्ष बंगरा देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में ग्राम ढोड़ा वमन नैगुआं, सकरार, जवान आदि की ग्रामों के खेतों में जाकर अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया। वहीं किसानों ने बताया कि महंगे बीज लेकर एवं खरपतवार नाशक दवाई महंगे रेटों पर खरीद कर डाली थी किंतु अधिक बारिश के कारण तिल, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली आदि की फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। फसलों की स्थिति देखते हुए जिला उपाध्यक्ष ने एसडीएम एवं तहसीलदार मऊरानीपुर से वार्ता कर शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। वही ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि शीघ्र सर्वे एवं मुआवजा एवं शत प्रतिशत फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो किसान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का घेराव करेंगे एवं भ्रमण के दौरान ब्लॉक महासचिव विवेक जैन, विश्वजीत सिंह तोमर ,पुष्पेंद्र सिंह तोमर, राम प्रकाश, चंद्रभान कुशवाहा, वीरेंद्र दुबे ,बलराम, प्रहलाद ,गब्बू कुशवाहा, जी डी राजपूत, सीताराम झा, गोकुल दादा, तेज सिंह, ठाकुरदास ,भागीरथ ,रामकुमार कुशवाहा, दीनदयाल कुशवाहा ,श्याम लाल पाल, मोतीलाल कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, सहित अनेक किसान मौजूद रहे !
फोटो सकरार
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