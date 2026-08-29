Jhansi News: -सितंबर से महानगर के चौराहों का शुरू होगा सुंदरीकरण

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चौराहों को चमकाने की योजना में महानगर का प्रमुख चौराहा इलाइट भी शामिल है। इसी तरह, बीकेडी, चित्रा चौराहा, इलाहाबाद बैंक चौराहा, कचहरी, जेल चौराहा समेत अन्य चौराहे-तिराहे भी सूची में शामिल हैं, जिनके सुंदरीकरण का काम शुरू होगा। बताया गया कि अभी कई चौराहों की स्थिति खराब हो गई है। कहीं फुटपाथ के टाइल्स उखड़े पड़े हैं, तो कहीं रेलिंग टूट गई है। इसी तरह, रखरखाव के अभाव में कहीं लाइटें भी खराब हैं। इसी के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन ने इन चौराहों का सुंदरीकरण कराने की योजना तैयार की। नगर आयुक्त आकांक्षा राणा ने बताया कि अगले हफ्ते इस कार्य की निविदा निकाल दी जाएगी। निविदा डालने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा। फिर सितंबर के अंतिम सप्ताह में कार्यादेश जारी करके काम शुरू होने की संभावना है।चार करोड़ रुपये होंगे खर्चनगर निगम की ओर से पहले सर्वे भी कराया गया, जिससे चौराहों में टूट-फूट आदि का रिकॉर्ड तैयार हुआ। अब निगम इन चौराहों का सुंदरीकरण कराने में लगभग चार करोड़ रुपये खर्च आएगा।