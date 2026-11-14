Jhansi News: मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने को पीटा

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चिरगांव। तुलसी आश्रम के पास निवासी राकेश कुमार ने चिरगांव थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया कि 10 नवंबर की शाम चिरगांव निवासी आयुष वर्मा अपने दो अज्ञात साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। तीनों पूर्व में चल रहे पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में समझौता करने के लिए दबाव बनाने लगे। परिवार के लोगों के राजी नहीं होने पर आरोपियों ने उसके और उसके भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों भाइयों को चोटें आईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद