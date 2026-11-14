Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Beaten to force a settlement in a legal case

Jhansi News: मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने को पीटा

Sat, 14 Nov 2026 02:08 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Beaten to force a settlement in a legal case
चिरगांव। तुलसी आश्रम के पास निवासी राकेश कुमार ने चिरगांव थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया कि 10 नवंबर की शाम चिरगांव निवासी आयुष वर्मा अपने दो अज्ञात साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। तीनों पूर्व में चल रहे पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में समझौता करने के लिए दबाव बनाने लगे। परिवार के लोगों के राजी नहीं होने पर आरोपियों ने उसके और उसके भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों भाइयों को चोटें आईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed