Jhansi News: ट्रैक्टर की टक्कर से ऑटो सवार घायल, प्राथमिकी दर्ज
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:50 AM IST
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चिरगांव। अंजनीपुरा निवासी रफीक खान ने चिरगांव थाने में तहरीर दी, जिसके जरिये बताया कि 14 सितंबर को उनका पुत्र राज खान मिश्रा ढाबा के सामने सड़क किनारे खड़े ऑटो में झांसी जाने के लिए बैठ रहा था। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो पलट गई। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ने राज के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे में ऑटो चालक अभय जरयाई और सवारी हरिओम निवासी छिरौना भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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