झांसी: महिला समेत बच्ची को सेना के ट्रक ने कुचला, ऑटो खराब होने पर पैदल जा रही थीं घर, परिजनों में पसरा मातम

बबीना के टूंका रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के ट्रक की टक्कर से महिला और एक बालिका की मौत हो गई। मृतकों की पहचान निवाड़ी जिले के चकरपुर निवासी 45 वर्षीय अंगूरी अहिरवार (पत्नी मनीराम अहिरवार) और 10 वर्षीय सेजल अहिरवार (पुत्री बद्री अहिरवार) के रूप में हुई है।

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