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झांसी: महिला समेत बच्ची को सेना के ट्रक ने कुचला, ऑटो खराब होने पर पैदल जा रही थीं घर, परिजनों में पसरा मातम

Sat, 26 Sep 2026 10:54 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 10:54 PM IST
सार

बबीना के टूंका रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के ट्रक की टक्कर से महिला और एक बालिका की मौत हो गई। 

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Army truck runs over woman and young girl they were walking home after their auto-rickshaw broke down family p
सेना के ट्रक ने दो लोगों को कुचला - फोटो : अमर उजाला

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बबीना के टूंका रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के ट्रक की टक्कर से महिला और एक बालिका की मौत हो गई। मृतकों की पहचान निवाड़ी जिले के चकरपुर निवासी 45 वर्षीय अंगूरी अहिरवार (पत्नी मनीराम अहिरवार) और 10 वर्षीय सेजल अहिरवार (पुत्री बद्री अहिरवार) के रूप में हुई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों मृतका रतौली गांव में आयोजित एक भंडारे में शामिल होने गई थीं। कार्यक्रम के बाद जब वे ऑटो से वापस लौट रही थीं, तो रास्ते में अचानक उनका ऑटो खराब हो गया। इसके बाद दोनों ने पैदल ही आगे का सफर तय करने का फैसला किया। जैसे ही वे टूंका रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचीं, सामने से आ रहे सेना के एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है।
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