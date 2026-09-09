Jhansi News: आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र

विज्ञापन

मोंठ। ब्लॉक संसाधन केंद्र मोंठ के सभागार में मंगलवार को गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मोंठ ब्लॉक की 13 और चिरगांव ब्लॉक की छह सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए।इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वालीं मोंठ की पांच और चिरगांव की पांच आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुपोषण से मुक्त हो चुके बच्चों एवं उनके माता-पिता को फलाहार की टोकरी भेंट की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों व सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि एवं आईसीडीएस विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा के साथ सरकार की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह, सीडीपीओ ममता पाठक, एडीओ पंचायत, सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। संचालन महेंद्र सविता व संतोष कुमार आर्य ने किया।