Jhansi News: स्नूकर दो सटे गंवाने के बाद आलोक ने की शानदार वापसी

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आलोक और आवेश के बीच मैच बेहद करीबी रहा। पहले दो सेटों में आवेश ने क्रमशः 63-29 और 61-48 के स्कोर से जीत दर्ज की। इसके बाद आलोक ने वापसी करते हुए तीसरा सेट 50-44 से अपने नाम किया। चौथे सेट में आलोक ने 76-39 के बड़े अंतर से जीत हासिल कर स्कोर बराबर किया। निर्णायक और पांचवें सेट में आलोक ने 63-40 से जीत दर्ज कर मैच अपने नाम कर लिया।इससे पहले मुख्य अतिथि वीरेंद्र प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। जोनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सचिव राहुल झा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह प्रतियोगिता स्थानीय स्नूकर प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है।