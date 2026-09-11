Jhansi News: फसल बीमा योजना में रिश्वत मांगने का आरोप, वीडियो वायरल

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झांसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। मऊरानीपुर के ककवारा और बुढ़ाई गांवों में सर्वेयरों पर फसल सर्वे के लिए पांच हजार से आठ हजार रुपये मांगने का आरोप है। किसानों ने इसका वीडियो बनाया और भुगतान के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं।ककवारा के किसान ओमकार दीक्षित और हर्ष दीक्षित ने उपनिदेशक कृषि से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि निजी कंपनी के दो युवकों ने अधिक बीमा राशि के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी। पैसे न देने पर ओमकार का सर्वे नहीं हुआ। ग्रामीणों द्वारा वीडियो बनाने पर आरोपी भाग गए। किसानों ने कड़ी कार्रवाई और सही सर्वे की मांग की है। डीडी कृषि बुद्धदेव द्विवेदी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने किसानों से ऐसी मांग की सूचना कृषि विभाग को देने की अपील की।बुढ़ाई गांव में वसूलीबुढ़ाई गांव के छत्रपाल सिंह ने बताया कि अगस्त और सितंबर 2026 में भारी बारिश से उनकी उड़द और मूंगफली की फसलें नष्ट हो गईं। सर्वेयरों ने आठ हजार रुपये मांगे और पैसे न देने पर कम नुकसान दिखाने की धमकी दी। चार हजार रुपये में सर्वे पर सहमति बनी। इसमें 3500 रुपये नकद और 500 रुपये विष्णु कुमार शर्मा के फोन पे पर भेजे गए। किसानों ने उप निदेशक से दोबारा सर्वे की मांग की है।