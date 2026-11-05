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Jhansi News: मुआवजे में 25 से 50 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप

Thu, 05 Nov 2026 02:26 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 05 Nov 2026 02:26 AM IST
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Allegation of demanding a 25 to 50 percent commission on compensation
भ्रष्टाचार के विरोध मे  तहसीलदार को ज्ञापन सौपते किसान यूनियन के पदा​धिकारी ।
गरौठा। किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे में बड़े पैमाने पर कथित कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार अमृतलाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तहसील में दलालों के माध्यम से हो रही कमीशनखोरी पर अंकुश लगाने की मांग की।
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यूनियन ने आरोप लगाया कि कुछ लेखपाल और राजस्व कर्मचारी दलालों के साथ मिलकर 25 से 50 फीसदी तक कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन न देने वाले किसानों को राहत राशि से वंचित किया जा रहा है। यूनियन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गरीब किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिला तो संगठन विशाल धरना-प्रदर्शन करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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