Jhansi News: पत्नी की हत्या के 26 दिन बाद मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी युवक

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एसएसपी ने यश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पूछताछ में यश ने बताया कि दो साल पहले इंस्टाग्राम के जरिये उसकी शिवानी से दोस्ती हुई थी। परिवार की मर्जी के बिना दो माह बाद ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ग्वालियर में रहने लगे थे। यश कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। कुछ समय बाद यश को शिवानी के मोबाइल फोन और इंस्टाग्राम को लेकर शक होने लगा। शिवानी के पास नकदी मिलने पर वह कोई जवाब नहीं देती थी। इसको लेकर उनके बीच कई बार झगड़ा हुआ। नाराज होकर शिवानी झांसी में अपनी बहन के घर रहने लगी थी।हत्या की वारदातयश कुछ दिन पहले झांसी आया था। 30 अगस्त, 2026 की रात दोनों ने शराब पी और उनके बीच विवाद हो गया। गुस्से में यश ने शिवानी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद यश कमरे की कुंडी लगाकर भाग निकला। 31 अगस्त, 2026 की सुबह शिवानी रक्तरंजित अवस्था में मिली, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस को छकाता रहा यशयश को पकड़ने के लिए स्वाट टीम भी लगी थी। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे और स्वाट प्रभारी विनय दिवाकर पुलिस टीम के साथ पहुंचे। यश लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। इस वजह से सर्विलांस टीम उसे तलाश नहीं पा रही थी। वह वारदात के बाद ग्वालियर पहुंचा और रिश्तेदारों के यहां व तराई इलाकों में छुपा रहा। पुलिस टीम ग्वालियर भी गई थी, लेकिन उसे बैरंग लौटना पड़ा।दहेज उत्पीड़न का आरोपशिवानी के परिजनों ने यश पर दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। पिता संतराम वंशकार के अनुसार, यश दहेज में पैसों की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर वह शिवानी को बुरी तरह पीटता था। उसे जातिगत गालियां भी देता था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने यश के खिलाफ दहेज हत्या और एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।