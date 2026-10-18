Jhansi News: सगाई से चंद दिन पहले युवती ने जहर निगलकर दी जान

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टेहरका निवासी भगवानदास परिवार के साथ गांव में रहकर खेती किसानी करते हैं। परिवार में छोटी बेटी मोहिनी की उन्होंने शादी कर दी थी। नवरात्र के दौरान ही सगाई का कार्यक्रम भी तय हो गया था। परिवार के लोग इसकी तैयारियों में जुटे थे। परिजनों के मुताबिक 13 अक्तूबर को मोहिनी घर में अकेली थी, उसी दौरान उसने अपने कमरे में जाकर जहर निगल लिया। परिजनों के पहुंचने पर वह अचेत हाल में मिली। परिजन उसे लेकर निवाड़ी के प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां उसकी हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। रात में ही परिजन उसे लेकर यहां आ गए। यहां डॉक्टरों ने उसके जहर निगलने की पुष्टि की। उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया। शनिवार को हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निवाड़ी पुलिस को भेजी जाएगी। स्थानीय पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी।